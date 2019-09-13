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Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği

2 saat önce

Karakeçili ilçesinde düzenlenen 25. Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği başladı.

Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, System.String[]

Karakeçili ilçesinde düzenlenen 25. Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği başladı.

Çarşı Camisi'nde okutulan mevlüt programı ile başlayan şenlik, Türk Büyükleri Anıtı'na çelen sunulmasıyla devam etti.

Çarşı merkezinde şenlik kapsamında sünnet ettirilen 20 çocuğun sünnet kıyafetleri dağıtıldı, çeşitli hediyeler verildi. Halay ekibi tarafından halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Karakeçili İlkokulu bahçesinde devam eden programda, Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden Muhittin Eliaçık ve araştırma görevlisi Hakan Doğan "Karakeçili Tarihi" konulu panelde konuştu.


Şenliğin bugünkü etkinliği, öğrenciler tarafından tiyatro ve havai fişek gösterisiyle sona erecek.

Bu arada şenliğe katılan misafirlere gözleme ve ayran ikram edildi.

Etkinliklere, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal ve çok sayıda kişi katıldı.

Karakeçili, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:08 Kaynak: AA
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