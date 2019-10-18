Son Dakika Haberleri: Karakomik Filmler Kaçamak Fragman
Son Dakika Sinema Karakomik Filmler Kaçamak Fragman

Karakomik Filmler Kaçamak Fragman

1 saat önce

Karakomik Filmler, Kaçamak ve 2 Arada adındaki iki farklı filmden oluşuyor.

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Karakomik Filmler, Kaçamak ve 2 Arada adındaki iki farklı filmden oluşuyor. Kaçamak'ta, birlikte tatile çıkan 4 arkadaşın başlarına gelen maceralar konu edilirken, tüm hikayenin arabalı vapurda geçtiği 2 Arada filminde, Ayzek adında bir adamın yaşamına odaklanılıyor. Arif v 216, G.O.R.A., A.R.O.G., Hokkabaz gibi filmlerle gişe rekorlarına imza atan Cem Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrolünü üstlendiği "Karakomik Filmler" de Yılmaz'ın yanı sıra Zafer Algöz, Ozan Güven, Necip Memili, Özkan Uğur, Can Yılmaz, Cemre Ebuzziya, Uraz Kaygılaroğlu, Bala Atabek, Umut Kurt ve Cem Davran gibi isimler yer alıyor.

Karakomik Filmler Kaçamak Fragman

Sinema

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:05 
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