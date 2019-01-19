Son Dakika Haberleri: Karaman'da Arama Yapılan Araçta Tarihi Eser Bulundu

Karaman'da Arama Yapılan Araçta Tarihi Eser Bulundu

1 saat önce

Karaman'da jandarma ekipleri durdurduğu bir araçta yaptığı aramada tarihi eser buldu.

Karaman'da Arama Yapılan Araçta Tarihi Eser Bulundu, System.String[]
Karaman'da jandarma ekipleri durdurduğu bir araçta yaptığı aramada tarihi eser buldu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karaman- Mersin kara yolu Gökçe Çamlığı mevkisinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1 adet mermer heykel, 1 adet tarihi şarap şişesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Araçta bulunan M.E.B, Y.M.B ve R.E. ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:44 Kaynak: AA

Mersin, Jandarma, Karaman, Güncel
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