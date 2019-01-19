Karaman'da Arama Yapılan Araçta Tarihi Eser Bulundu
1 saat önce
Karaman'da jandarma ekipleri durdurduğu bir araçta yaptığı aramada tarihi eser buldu.
Karaman
'da jandarma ekipleri durdurduğu bir araçta yaptığı aramada tarihi eser buldu.
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, Karaman- Mersin
kara yolu Gökçe
Çamlığı mevkisinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 1 adet mermer heykel, 1 adet tarihi şarap şişesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Araçta bulunan M.E.B, Y.M.B ve R.E. ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:44 Kaynak: AA
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