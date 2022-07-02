Karaman'da bir kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da bir kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı

02.07.2022 11:38
Karaman'da bir kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı

Karaman'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Karaman'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Ahmet Burak Büyükköse, İmaret Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda karşılaştığı 5 kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Büyükköse, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Ahmet Burak, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da bir kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karaman'da bir kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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