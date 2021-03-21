Karaman'da korana virüs seferberliği... Vali kapı kapı dolaşıp vatandaşları uyardı - Son Dakika

Karaman'da korana virüs seferberliği... Vali kapı kapı dolaşıp vatandaşları uyardı

21.03.2021 15:09

Karaman'da korana virüs seferberliği... Vali kapı kapı dolaşıp vatandaşları uyardı Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ile birlikte bin 200 kamu personeli ev ev dolaşarak hem maske dağıttı hem de virüs konusunda uyarılarda bulundu Risk haritasında turuncu kategoride yer alan Karaman'da,...

Karaman'da korana virüs seferberliği... Vali kapı kapı dolaşıp vatandaşları uyardı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ile birlikte bin 200 kamu personeli ev ev dolaşarak hem maske dağıttı hem de virüs konusunda uyarılarda bulundu

KARAMAN - Risk haritasında turuncu kategoride yer alan Karaman'da, korona virüse karşı seferberlik başlatıldı. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, bin 200 kamu personeliyle birlikte ev ev dolaşarak vatandaşları virüse karşı uyardı.

"Tüm vatandaşları tek tek uyaracağız"

Virüse karşı başlatılan seferberlik kapsamında Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ta, Üniversite Mahallesi'nde evleri tek tek dolaşarak vatandaşlara kendi eliyle hem maske dağıttı hem de kurallara uymaları konusunda uyarılar da bulundu.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali Işık, "Karaman'da virüsün başladığından beri, her türlü tedbiri elimizden geldiğince almaya çalıştık. Bu çerçeveden HES kodu kontrolü olsun diğer denetimler olsun, hepsi yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Fakat son çare olarak biz şunu düşündük, ev ev dolaşalım bu farkındalığı oluşturmaya çalışalım. Onun için sağlık müdürümüz ve diğer daire amirlerimizle birlikte, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bir günde ev ev dolaşıyoruz. Bu konuda şuanda bin 200 personelimiz sahadadır. Asıl hedefimiz tüm Karaman'ı dolaşıp bu farkındalığı oluşturmaktır. Ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımıza hem maske dağıtıyoruz, hem de Mutant denilen virüsün ne kadar hızlı yayıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Karaman'daki virüs artışı Türkiye'deki artıştan geliyor. Bu sosyal hareketlilik olduğu sürece her il birbirinden etkilenecektir. İşte biz bunu en aza indirmek için ilimizi korumak için gereken her türlü tedbiri zamanında düşünüyoruz. Önceden tedbir alarak bunu önlemek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Karaman'da korana virüs seferberliği... Vali kapı kapı dolaşıp vatandaşları uyardı
Karaman'da korana virüs seferberliği... Vali kapı kapı dolaşıp vatandaşları uyardı
Karaman'da korana virüs seferberliği... Vali kapı kapı dolaşıp vatandaşları uyardı
Karaman'da korana virüs seferberliği... Vali kapı kapı dolaşıp vatandaşları uyardı

Mehmet Alpaslan Işık, Karaman, Kamu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Karaman'da korana virüs seferberliği... Vali kapı kapı dolaşıp vatandaşları uyardı - Son Dakika


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