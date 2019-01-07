Karaman'ın Bazı İlçelerinde Eğitime Ara Verildi
11 dakika önce
Karaman'nın 3 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
Karaman'nın 3 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
Karaman'ın bazı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı nedeniyle Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerindeki okullarda eğitime 8 Ocak Salı ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:30 Kaynak: AA
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