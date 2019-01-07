Son Dakika Haberleri: Karaman'ın Bazı İlçelerinde Eğitime Ara Verildi

Karaman'ın Bazı İlçelerinde Eğitime Ara Verildi

11 dakika önce

Karaman'nın 3 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Karaman'ın Bazı İlçelerinde Eğitime Ara Verildi, System.String[]
Karaman'nın 3 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Karaman'ın bazı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerindeki okullarda eğitime 8 Ocak Salı ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:30 Kaynak: AA

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