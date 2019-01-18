Son Dakika Haberleri: Karanlıktan Faydalandı Yoldaki Mazgalı Çaldı

Karanlıktan Faydalandı Yoldaki Mazgalı Çaldı

2 saat önce

Karanlıktan faydalandı yoldaki mazgalı çaldı.

Karanlıktan faydalandı yoldaki mazgalı çaldı...O anlar kamerada

HATAY - Hatay'da kağıt toplayıcısının bir sokaktaki mazgal kapağını çalması güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Antakya ilçesi Meydan Mahallesinde bir kağıt toplayıcısının çek çek arabasıyla geçtiği sokaktaki mazgal kapağını çalma anları bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, sabahın erken saatlerinde karanlığı fırsat bilen şüpheli girdiği sokakta ilk olarak uzunca süre çevreyi gözlemliyor. Şüpheli çevrede kimsenin olmadığını anladığında ise yaklaşık 20 kilogramlık mazgalı yerinden çıkarıyor. Mazgalı hemen önünde bulunan çek çek arabasına yükleyen şüpheli daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşıyor.
Durumun bildirilmesi üzerine polisin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:34 Kaynak: İHA

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