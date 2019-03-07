Son Dakika Haberleri: Karateciler Şampiyonluk İçin Ter Döktü

Karateciler Şampiyonluk İçin Ter Döktü

1 saat önce

Okul Sporları Yıldız Kız-Erkek Karate İl Birinciliği, Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapıldı.

Karateciler Şampiyonluk İçin Ter Döktü, System.String[]

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda gerçekleşen müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Müsabakalar sonunda; Yıldız Kız Kumitede 34 kiloda İrem Çelik, (Salihli 50. Yıl Ortaokulu), 38 kiloda Ezel Naz Üzmez (Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu), 42 kiloda Esma Hilal Tercan (Salihli 50. Yıl Ortakoulu), 46 kiloda Şeymatuğ Otlu (Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu), 50 kiloda Yaren Karagöz (Alaşehir Ortaokulu), 54 kiloda Hilal Zeybek (Turgutlu Samiye Nuri Sevil Ortaokulu), +54 kiloda Zeynep Taşpınar (Turgutlu Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu) birinci olurken, Yıldız Kız Katada Öznur Coşkun (Salihli 50. Yıl Ortaokulu) birinci oldu. Yıldız Erkek Kumitede 32 kiloda Efecan Erikli (Turgutlu Samiye Nuri Sevil Ortaokulu), 36 kiloda Batuhan Bayır (Manisa İmam Hatip Ortaokulu), 40 kiloda Samet Aygün (Turgutlu Niyazi Üzmez Ortaokulu), 44 kiloda Süleyman Sarı (Alaşehir Hacı Kelepirci Ortaokulu), 48 kiloda Oğuz Kağan Alsaç (Turgutlu Özel Kocatürk Ortaokulu), 52 kiloda Mehmet Güvenç (Alaşehir Üstek Koleji), 56 kiloda Muhammed Aksu (Turgutlu Şadi Ortaokulu), 60 kiloda Kağan Bekir Öz (Salihli Kudret Demir Ortaokulu), +60 kiloda Erol Efe Atlamaz (Alaşehir Atatürk Ortaokulu) birinci olurken, Yıldız Erkek Katada ise Mehmet Güvenç (Alaşehir Üstek Koleji) birinci oldu.Müsabakalarda birinci olan karateciler, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:06 Kaynak: Bültenler

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