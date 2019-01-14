Son Dakika Haberleri: Karatepe Arslantaş Müzesi İçin Unesco'ya Başvuru Hazırlığı

Karatepe Arslantaş Müzesi İçin Unesco'ya Başvuru Hazırlığı

4 dakika önce

Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KAVAK) tarafından Karatepe Arslantaş Müzesi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için başvuru yapılması adına hazırlanan dosya, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan'a teslim edildi.

Karatepe Arslantaş Müzesi İçin Unesco'ya Başvuru Hazırlığı, System.String[]
Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KAVAK) tarafından Karatepe Arslantaş Müzesi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için başvuru yapılması adına hazırlanan dosya, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan'a teslim edildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, hazırlanan dosya KAVAK Adana Şube Başkanı Emine Şişman Varmış tarafından Kaymakam Orhan'a verildi.

Varmış, şu ana kadar UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine Türkiye'den 18 tarihi ve doğal bölgenin girdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hazırladığımız dosyayla Karatepe Arslantaş Müzesi'nin de bu listeye alınması için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Milattan önce 8. yüzyıla kadar dayanan bir tarihe sahip müzemizin gerek kentimiz gerekse ülkemizin tanıtımı ve turizminin gelişmesi açısından bu listeye girebilmesinin çok önemli bir etki oluşturacağına inanıyoruz. Dosyamızı Sayın Kaymakamımıza ilettik. Kendisi bu dosyayı Kültür ve Turizm Bakanlığına ileteceğini söyledi. Olumlu gelişmeler olacağını umuyoruz."

Kaymakam Tamer Orhan da, Kadirli'de yapılan son kazılarda ortaya çıkan mozaiklerle birlikte değerlendirildiğinde müzenin turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydederek, KAVAK'ın hazırladığı dosyanın güzel ve değerli bir çalışma olduğunu ve herkesin bu çalışmaya destek olması gerektiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:32 Kaynak: AA

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