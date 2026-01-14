Kardan Kapalı Yolda Acil Durum

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kişi hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Karataş köyünde yaşayan 61 yaşındaki Menşur Gürses rahatsızlandı.

Gürses???????'in yakınları, bölgede etkili olan kar ve tipiden yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Kaymakamlık koordinesinde İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yolu ulaşıma açmasıyla köye ulaşan sağlık ekibi, Gürses'e ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansa alınan Gürses, Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.