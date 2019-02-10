Kardelen'in Kirpiş'i Şimdide Sevgililer Günü İçin Raflarda

İlka Şekerleme, Kardelen markası ile ürettiğini kestane şekeri için kestanenin dış kabuğundan esinlenerek hazırladığı Kirpiş maskotlu yeni ambalajını, 14 Şubat Sevgiler Gününe özel olarak yeniden satışa sundu.

İlka Şekerleme, Kardelen markası ile ürettiğini kestane şekeri için kestanenin dış kabuğundan esinlenerek hazırladığı Kirpiş maskotlu yeni ambalajını, 14 Şubat Sevgiler Gününe özel olarak yeniden satışa sundu.



İlka Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markalarıyla iç ve dış pazarda kestane şekeri sattıklarını söyledi. 5 kıtada çok sayıda ülkeye ihraç ettikleri kestane şekerini, Türkiye içinde de şubeler aracılığı ile tüketime sunduklarını kaydeden Özdemir, çeşitli tür, ebat ve miktarlardaki ürünlerinin, farklı hedef kitleleri olduğuna vurgu yaptı. Piyasaya sundukları muhtelif içerikteki kestane şekerini 50 dolayında ambalajı olduğunu ifade eden Deniz Utku Özdemir, yeni yıl öncesi piyasa sundukları 'kirpiş' ambalajlı ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Kestanenin dış kabuğundan esinlenerek geliştirdiğimiz Kirpiş maskotu büyük ilgi gördü. Kirpiş yeni yıla özel noel baba şapkası takmıştı. Şimdi de sevgililer gününe özel olarak göğsünde kırmızı kalbi ile satışa sunduk" dedi.



Deniz Utku Özdemir, kestane şekerinin Bursa ile özdeşleşen lezzetli bir ürün olduğunu da belirterek, Bursa'ya özgü kestane şekerini tüm dünyaya sevdirmekte kararlı olduklarını söyledi. Özdemir şunları da söyledi:



"İç ve dış pazarda sağlam bir yer edinmek ve markamızı güçlendirmek için müşterilerimize kaliteli ürün sunmanın yanı sıra, dış ambalajın da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Satışa sunduğumuzu Bursa temalı ambalajlarımız büyük beğeni topluyor. Şimdi de 'Kirpiş' karakterini markamız ile özdeşleştirmek istiyoruz. Bu amaçla 'Kirpiş' isminin patentini de aldık. 'Kirpiş', öncelikle çocuklarımıza kestane şekerini daha çok sevdirecek ve onların yakın dostu olacak. Kirpiş'i özel günlerde de farklı temalar ile tüketicilerimizin beğenisine sunmaya devam edeceğiz." - BURSA

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