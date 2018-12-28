Kardemir Karabükspor'da Kamp Çalışmaları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
, devre arası kamp çalışmalarına başladı.
Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devre arası çalışmalara Karabük'te başladıklarını, ikinci yarıya iyi hazırlanmak istediklerini ifade etti.
Karabük'teki çalışmaların ardından takımın Antalya
'ya gideceğini kaydeden Yüksel, "Karabük'te 4 Ocak'a çalışacağız. İkinci etap çalışma için ise hemen Antalya'ya gideceğiz ve yaklaşık 15 günde orada çalışacağız. Bu arada transfer tahtasının açılması için gayret göstereceğiz. İkinci yarının bizim için daha farklı olmasını bekliyoruz." dedi.