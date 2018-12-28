Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor'da Kamp Çalışmaları

Kardemir Karabükspor'da Kamp Çalışmaları

38 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, devre arası kamp çalışmalarına başladı.

Kardemir Karabükspor'da Kamp Çalışmaları, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, devre arası kamp çalışmalarına başladı.

Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devre arası çalışmalara Karabük'te başladıklarını, ikinci yarıya iyi hazırlanmak istediklerini ifade etti.

Karabük'teki çalışmaların ardından takımın Antalya'ya gideceğini kaydeden Yüksel, "Karabük'te 4 Ocak'a çalışacağız. İkinci etap çalışma için ise hemen Antalya'ya gideceğiz ve yaklaşık 15 günde orada çalışacağız. Bu arada transfer tahtasının açılması için gayret göstereceğiz. İkinci yarının bizim için daha farklı olmasını bekliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:19 Kaynak: AA

Mehmet Yüksel, Karabük, Kardemir Karabükspor, Spor
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