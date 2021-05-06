Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya - Son Dakika

Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya

06.05.2021 16:05

Konya'da kardeşler arasında çıkan kavgada hayatını ağabeyin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Can alıcı gelmiş canım almaya" yazarak bir şarkı paylaştığı ortaya çıktı. Bugünleri görmüşçesine yapılan paylaşım, görenlerin yüreğini sızlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Seyyat Hamza Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı evde yaşayan ağabey Rahim Aslan ile eve girmesini istediği kardeşi U.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sokağa taşması üzerine U.A. ağabeyi Rahim Aslan'ı bıçaklayarak yaraladı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Rahim A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan kardeş U.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

"CAN ALICI GELMİŞ CANIMI ALMAYA"

Öte yandan, kavgada hayatını kaybeden Rahim Aslan'ın aynı gün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından "Can alıcı gelmiş canım almaya' yazarak bu sözlerin yer aldığı şarkıyı paylaştığı ortaya çıktı. Paylaşılan şarkıda, "Can alıcı gelmiş canım almaya, benim can vermeye dermanım mı var?" sözleri yer alıyor.

Kardeşinin bıçaklayarak öldürdüğü ağabeyden 'Can alıcı gelmiş canım almaya' paylaşımı
Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya

Konya, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya - Son Dakika


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