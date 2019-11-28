Son Dakika Haberleri: Karesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nden anlamlı film
Son Dakika Yaşam Karesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nden anlamlı film - Son Dakika

Karesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nden anlamlı film

6 saat önce

Karesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engellilerin hayatlarından kesitlerin anlatıldığı kısa bir film hazırladı.

Karesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nden anlamlı film, System.String[]

Karesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engellilerin hayatlarından kesitlerin anlatıldığı kısa bir film hazırladı.


Karesi Kent Konseyi toplumsal sorunlara yönelik yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kısa bir film çekimi gerçekleştirdi. Engellilerin günlük hayatlarını ve bunların içinde karşılaştıkları zorlukların konu edildiği kısa film Engelliler Günü'nde gösterilecek. Mustafa Haktanır'ın yönettiği filmde Kent Konseyi üyeleri rol aldı. Filmin final sahnesi çekimlerine Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'da katılarak destekte bulundu.


Engelliler günü'nde gösterilecek


Filmde Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı oyuncularının da yeraldığı söyleyen Engelliler Meclisi Başkanı Alper Şentük, film çekiminde emeği geçen herkese teşekkür etti. Amaçlarının engelli bireylere dikkat çekmek olduğunu söyleyen Şentürk, "Filmin final çekimine Katılan Karesi Belediye Başkanımız Dinçer Orkan'a, Karesi Kent Konseyi Başkanımız Şaban Akkol'a, Başkan Yardımcılarımız Uğur Türkmen, Baki Yarımdağ ve Gökhan Tığ, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız Ahmet Meydan'a 10 Riders Motor Kulübüne, Kadın Meclisimiz ve Gençlik Meclisimiz, Çoçuk Meclisimiz Başkanlarımıza ve çalışma ekiplerine, engelli arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bu filmin kurgusu tamamlanmış halini hep birlikte izleyeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Engelliler Günü, Kent Konseyi, Karesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:36:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nden anlamlı film
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]