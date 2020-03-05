Kargı şehitler için yürüdü - Son Dakika
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Kargı şehitler için yürüdü

6 saat önce

Çorum'un Kargı ilçesinde, İdlib'te yaşanan saldırıda şehit düşen askerlere saygı ve bölgede mücadele veren askerlere destek için yürüyüş gerçekleştirildi.

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Çorum'un Kargı ilçesinde, İdlib'te yaşanan saldırıda şehit düşen askerlere saygı ve bölgede mücadele veren askerlere destek için yürüyüş gerçekleştirildi.


Kargı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen destek yürüyüşüne katılanlar ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar atarak Mihrihatun Camii önünden Saat Kulesine kadar yürüdü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mihrihatun Cami Müezzini Yüksel Dikici Kuranı Kerim tilaveti okundu. İdlib'te yaşanan saldırıda şehit düşen askerler için edilen duayı ise İlçe Müftüsü Mahmut Uluşahan yaptı. Yapılan duaların ardından toplanan kalabalık şehitlere destek ve Esad'a tepki sloganları attıktan sonra dağıldı.


Yürüyüşe Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yunus Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, İlçe Müftüsü Mahmut Uluşahan, Hastane Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Hasan Danacı, Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, kurum ve kuruluşların müdürleri, parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇORUM

Çorum, İdlib, Kargı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:10 Kaynak: İHA
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