Karışma Bende
37 dakika önce
"Karışma Bende"Kamil Çetin'in yönettiği "Karışma Bende", sosyal medya fenomeni olmayı kafasına koyan bir gencin bir kız uğruna gittiği İzmir'de başına gelen olaylar etrafında dönüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:23 Kaynak: AA
"Karışma Bende"
Kamil Çetin'in yönettiği "Karışma Bende", sosyal medya fenomeni olmayı kafasına koyan bir gencin bir kız uğruna gittiği İzmir'de başına gelen olaylar etrafında dönüyor.
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