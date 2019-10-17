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Karışma Bende

37 dakika önce

"Karışma Bende"Kamil Çetin'in yönettiği "Karışma Bende", sosyal medya fenomeni olmayı kafasına koyan bir gencin bir kız uğruna gittiği İzmir'de başına gelen olaylar etrafında dönüyor.

"Karışma Bende"

Kamil Çetin'in yönettiği "Karışma Bende", sosyal medya fenomeni olmayı kafasına koyan bir gencin bir kız uğruna gittiği İzmir'de başına gelen olaylar etrafında dönüyor.

Karışma Bende

Kamil Çetin, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:23 Kaynak: AA
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