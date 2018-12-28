Karlı Yolları 'Hedik'lerle Aşıyorlar
1 saat önce
Karlı yolları 'hedik'lerle aşıyorlar Kar ayakkabısı olarak bilinen 'hedik' ile kar üzerinde daha rahat hareket ediyorMUŞ - Muş'ta geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, kar yağışının fazla olduğu bölgelerde yolları 'hedik' yardımıyla aşıyor.
Karlı yolları 'hedik'lerle aşıyorlar
Kar ayakkabısı olarak bilinen 'hedik' ile kar üzerinde daha rahat hareket ediyor
MUŞ - Muş
'ta geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, kar yağışının fazla olduğu bölgelerde yolları 'hedik' yardımıyla aşıyor.
Kent merkezine bağlı Savaşçılar köyünde yaşayan vatandaşlar, yaygın olarak kullanılan ve kar ayakkabısı olarak bilinen 'hedik' ile kar üzerinde daha rahat hareket ediyor. Yaklaşık bin 800 rakımda olan Savaşçılar köyü Özdemirler mezrasında, kar yağışının fazla olması nedeniyle vatandaşlar tüm işlerine hedik yardımı ile yetişiyor.
Kar üzerinde batmadan yürüyebilmek için ayakkabı altına bağlanan hedikle rahatlıkla yol yürüdüklerini ifade eden vatandaşlardan Abdülkerim Özdemir, "Kar kalınlığının yer yer 2,5 metreye ulaştığı köyde, kışın herkes hedik kullanıyor. Hedikler bizim ulaşım aracımızdır. Bu hediklerle araçlar olmadığı dönemlerde Muş'a gidip geliyorduk. Kışın zorlu geçtiği köyümüzde, hedikleri daha çok köyün dışındaki ahırlarda hayvanlara ulaşmak için kullanıyoruz. Hedikler, dededen babadan kalmıştır. Paletli bir dozer gibi ayağımıza takarak, kar düştüğü günden itibaren eriyene kadar kullanıyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:24 Kaynak: İHA
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