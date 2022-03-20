Karlıova Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor - Son Dakika
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Karlıova Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor

20.03.2022 09:40

Karlıova Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle belediye ekiplerinin yoğun mesaisi sürüyor.

Karlıova Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle belediye ekiplerinin yoğun mesaisi sürüyor.

Bingöl'ün kuzey ilçesi Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yer yer 1 metreyi aşan kar nedeniyle belediye ekiplerinin de mesaisi aralıksız sürüyor. Karlıova Belediye Başkanlığı koordinesindeki ekipler, ana cadde ve sokaklarda biriken karları kepçe yardımıyla toplayıp kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Zabıta Amiri Metin Bingöl, "Mart ayı bitmek üzere, her hafta ilkbahar hazırlığı yapılırken biz yeni yeni kış hazırlığı yapıyoruz diyebilirim. Son bir haftadır yoğun kar yağışı ve fırtına vardı. Karla mücadelemiz yoğun bir şekilde sürüyor, çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Karlıova Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor
Karlıova Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor
Karlıova Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor

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Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karlıova Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor - Son Dakika


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