Karlıova buz tuttu, araçlar çalışmadı - Son Dakika

Karlıova buz tuttu, araçlar çalışmadı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hava eksi 25'lere düşünce çatılarda buz sarkıtları oluştu, araçlar çalışamaz hale geldi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi yerini soğuk havaya bıraktı. Gece eksi 25'lere kadar düşen sıcaklık gündüz saatlerinde de eksi 15'lerde hissedildi. Soğuk hava nedeniyle ilçelerdeki çatılarda uzun buz sarkıtları oluşurken, mahallelerde bulunan çeşmeler de dondu. Sabah otomobilini çalıştırmak isteyen sürücüler, soğuk hava nedeniyle aracını çalıştıramadı. Takviye kablo ile aracını çalıştıran sürücüler, hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 25'lere çıktığını belirtti.

Soğuk havanın ilçede etkisini sürdürdüğünü belirten vatandaşlardan Ali Bulki, "Bir hafta boyunca yağan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Havalar bayağı bir soğudu. Geceleri eksi 23'e kadar çıktı. Çeşmeler de neredeyse tamamen dondu. Bu sabah da arabalar çalışmaz durumuna geldi" dedi.