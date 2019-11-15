Karlıova'da trafik kazası: 1 yaralı
6 saat önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:58 Kaynak: AA
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 EP 311 plakalı cenaze aracı, F.O'nun kullandığı 34 BKR 251 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada yaralanan F.O. kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.
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