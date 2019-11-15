Son Dakika Haberleri: Karlıova'da trafik kazası: 1 yaralı
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Karlıova'da trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karlıova'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 EP 311 plakalı cenaze aracı, F.O'nun kullandığı 34 BKR 251 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada yaralanan F.O. kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Karlıova, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:58 Kaynak: AA
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