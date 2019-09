Karpuz Festivali Bozhane'ye bereket getirdi

Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin doğal güzellikleri ve organik tarım potansiyeline dikkat çekmek, ilçe turizmini canlandırmak ve yeni üreticilerin teşvik edilmesini sağlamak amacıyla yapılan Karpuz Festivali meyvelerini topluyor. Festivalde birinci olan Bozhaneli Emin amcanın karpuzları yok satıyor.



Festival sonrası işlerinin açıldığını belirterek teşekkür etmek için Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ı ziyaret eden Emin Kadri Demirkan (75), bahçesinde kendi yetiştirdiği 35 kilogramlık organik Beykoz balkabağını Başkan Aydın'a hediye etti.



"Köylerimizin ekonomisini canlandıracağız"



Başkan Aydın "Seçim beyannamemizde Beykoz'umuzun değerlerini, Beykoz kimlikli ürünlerimizi markalaştırmak için festivaller yapacağımızı vaat etmiştik. İşin bilimsel yönünü de ele alan bu festivaller ilçemize bereket getirecek. Karpuz festivalimize de bu şekilde tasarladık ancak meyvelerini bu kadar çabuk görmek bizi de şaşırttı. Araştırdığımızda Osmanlı döneminde Riva İstanbul'un meyve ve sebze ihtiyacını ciddi bir şekilde karşılıyormuş. Bugün de Kılıçlı, Alibahadır, Bozhane köylerinde sebze ve meyve yetiştiricilerinin ve potansiyelinin olduğunu gördük. Emin amcanın bereketini de görünce çok mutlu oldum. İnşallah Beykoz'umuzun değerlerini parlatarak köylerimizin ekonomisini canlandıracağız" diye konuştu.



"Karpuz satışımız festival sonrası çok arttı"



Karpuz Festivali'nde 'En Güzel Karpuz' yarışmasında en tatlı ve sulu karpuzu üreterek birinci olan ve tam altın ödülüne layık görülen Bozhaneli çiftçi Emin amca, "Öncelikle Başkanımıza teşekkür ediyorum. Üreticiyi böyle güzel programlarla teşvik ettiği için. Çünkü ben festivalden sonra karpuzlarımın hepsini kısa sürede sattım" dedi.



Festival ve sonraki süreci heyecanla anlatan Emin Demirkan, "75 yaşındayım 65 yıldır toprakla uğraşıyorum, çok seviyorum çiftçiliği. Her gün çalışıyorum. Karpuzu her sene ekerim yemek için, bu yıl da öyle oldu. Allah bereketiyle verdi. Biberi, domatesi, karpuzu, fasulyeyi hepsini kendimiz dikeriz. Hayvancılık da yapıyorum. Biz buranın yerli çekirdeğinden oluşan karpuzları ektik. Ama bu sene kademeli ektim. Yerim de vardı. 45-50 ocak (bölme) diktim. 1 ocaktan (bölmeden) 150-200 tane çıktı. Oğlum katılım için benim adımı yazmış festivale ben birinci oldum. O ikinci oldu. Ben beklemiyordum birinciliği. Ağzında eriyor karpuz çok tatlı çünkü organik karpuzlarımız. Karpuz satışımız festival sonrası çok arttı. İnternet ortamından arayanlar, festivale gelenler satışımızı arttırdı. İstanbullular, tanıdıklar, telefon ediyor, sipariş istiyorlar. Ben malımın arkasındayım farklı gübreler ilaçlar yok hepsi organik. Festivaller keşke her zaman olsa. Başkalarına da teşvik olacak, ilçenin gururu bu sonuçta insanların evine AŞ girecek. Hem ektik, diktik, hem sattık, hem para kazandık. Seneye yine ekmeyi ve festivale katılmayı düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL