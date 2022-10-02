Kars'ta at arabasından düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kars'ta at arabasından düşen kişi hayatını kaybetti

02.10.2022 19:06
Kars'ta at arabasından düşen kişi hayatını kaybetti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde at arabasından düşen kişi öldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde at arabasından düşen kişi öldü.

İlçeye bağlı Alisofu köyünde yaşayan Murat Güneş (45), at arabasıyla yakmak için ağaç dalları ve koza toplamak amacıyla ormanlık alana gitti. Gerekli ihtiyaçlarını toplayarak at arabasına dolduran Güneş, dönüş yolunda atın ürkmesi sonucu arabadan düştü.

Ağır yaralanan Güneş, kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Güneş, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta at arabasından düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta at arabasından düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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