Kars'ta HES barajının yüzeyi ve Kars Çayı buz tuttu - Son Dakika

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü kentte dere ve göletler buzla kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesi 'nde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Kars 'taki eski hidroelektrik santrali ( HES ) baraj gölünün yüzeyi ve Kars Çayı dondu.

3 milyon doz Çin aşısı pazartesi günü Türkiye'de olacak! Peki aşı ilk olarak kimlere ve nerede yapılacak? İşte yanıtı