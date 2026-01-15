Kars'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı - Son Dakika
Kars'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Kars\'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı
15.01.2026 15:37
Kars'ta kadına yönelik şiddetle mücadele için Vali Polat başkanlığında toplantı yapıldı.

Kars'ta kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyonu İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı" Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, emniyet, jandarma, sağlık, adalet, sosyal hizmetler ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik il genelinde yürütülen faaliyetler ele alınırken, 2025 yılında Kars'ta yürütülen çalışmalar ile 2026 yılında yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Ayrıca şiddet vakalarının azaltılması, mağdurların korunması, destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede 'önleyici, koruyucu ve rehabilite edici hizmetlerin önemi' vurgulanırken; KADES uygulaması, 6284 sayılı Kanun kapsamında alınan tedbir kararları, sığınma ve danışmanlık hizmetleri ile farkındalık çalışmalarının etkinliği masaya yatırıldı. Risk altındaki kadınlara yönelik erken müdahale ve izleme süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Toplantı, 2026 yılında yapılacak çalışmaların planlanması, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve alınacak yeni tedbirlerin belirlenmesiyle sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kars'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı - Son Dakika
