Kars'ta Konut Satışlarında Rekor Artış
Kars'ta Konut Satışlarında Rekor Artış

20.01.2026 13:27
Kars'ta Aralık ayında konut satışları 1,115'e çıkarak bölgenin gayrimenkul lokomotifi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kars'ta konut satışları yılın son ayında adeta patlama yaptı. Kasım ayında 595 olan konut satış sayısı, Aralık ayında bin 115'e yükselerek bölgedeki liderliğini perçinledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin konut satış istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, Serhat şehri Kars'ta gayrimenkul piyasası yılın son ayında tarihi bir hareketlilik yaşadı. Kasım ayında 595 konutun el değiştirdiği kentte, Aralık ayında bu rakam yaklaşık 2 kat artarak bin 115'e ulaştı.

"Bölge illerini geride bıraktı"

Kars, elde ettiği bu satış rakamıyla kendi sorumluluk alanındaki komşu illeri de geride bırakarak bölgenin gayrimenkul lokomotifi olduğunu bir kez daha kanıtladı. TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Kars'ta bin 115 konut satılırken, bölgedeki diğer illerden Ağrı'da bin 81, Iğdır'da 424 ve Ardahan'da Aralık ayında 172 konut satıldı. Buna göre bölge illeri konut satış rakamları ile Kars'ın oldukça gerisinde kaldı.

"Artışın arkasında "Yıl Sonu Etkisi" var

Sektör temsilcileri ve uzmanlar, Kars'taki bu dev artışı birkaç temel nedene bağlıyor:

Yıl Sonu Kapanışları: Firmaların ve bireysel satıcıların yıl bitmeden tapu işlemlerini tamamlama gayreti. Yatırım İştahı: Kira fiyatlarındaki artışın, vatandaşları yatırım amaçlı konut alımına yönlendirmesi. Bölgesel Cazibe: Kars'ın kış turizmi ve lojistik merkez olma yolundaki adımlarının emlak piyasasına pozitif yansıması.

"İkinci el konutlar revaçta"

Ayrıca konut satışlarının detaylarına bakıldığında, Kars'ta özellikle 2'inci el konut satışlarının ağırlıkta olduğu görüldü. Vatandaşların bir kısmı banka kredisi yerine nakit birikimlerini gayrimenkule dönüştürmeyi tercih ederken, şehir merkezindeki yeni projeler de alıcıların yakın markajında kalmaya devam etti. Kars'taki bu hareketliliğin 2026 yılının ilk çeyreğinde nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Aralık, Kars, Son Dakika

