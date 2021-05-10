Kars'ta mayısta etkili olan kar ve soğuk hava kışı aratmadı - Son Dakika

Kars'ta mayısta etkili olan kar ve soğuk hava kışı aratmadı

Kars'ta akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Kars'ta akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Soğuk havanın yaşandığı kentte etkili olan sağanak, kara dönüştü. Sarıkamış ilçesinde Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin ikinci pisti, Allahuekber, Ağbaba ve Küçük Süphan dağları ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi sınırında bulunan Kösedağı da kar dolayısıyla beyaza büründü. Bitkilerin kırağı tuttuğu ilçede, küçük su göletleri de buzla kaplandı. Kar nedeniyle doğada da güzel görüntüler oluştu.

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