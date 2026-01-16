Kars\'ta Silah Ticareti Operasyonu: 8 Gözaltı

Kars'ta sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yapan ve yasa dışı silah ticareti gerçekleştirenlere yönelik yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından il merkezi ile Akyaka ve Sarıkamış ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceyi gösterdiği, termal kameraların da kullanıldığı operasyona 33 ekip ve 90 personel katıldı. Ekipler, 5 ev ve 1 iş yerinde 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 2 ruhsatsız havalı tabanca, 1 muşta, 12 şarjör, 128 fişek ve 69 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.