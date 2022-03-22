Kars'ta "Su Elçileri" suyun önemine dikkat çekti - Son Dakika

Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören "Su Elçileri" grubu, fakülte girişinde kurdukları stantla suyun önemine dikkat çekerek öğrencileri bilgilendirdi.

Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Dünya Su Günü etkinliği kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla stant açtı.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Anabilim Dalından Doç. Dr. Yaşar Kop, öncülüğünde "Eğitimde Proje Hazırlama" dersi kapsamında hazırlanan stantta, suyun dikkatli kullanımı gerçekleşmediği taktirde ileride 0,5 litrelik suyun 75, 1,5 litrelik suyun 200, 5 litrelik suyun 500 ve 19 litrelik damacananın fiyatının ise 1000 Avro olacağı anlatıldı.

Kop, gazetecilere yaptığı açıklamada, donanımlı öğretmen yetiştirmek için gayret sarf ettiklerini belirterek, "İnsanoğlu her gün kullandığı bir şeyin farkına varmayabilir, şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti bulunmuş olduğu coğrafi konumda en fazla suya sahip olan ülke. Buna rağmen tüm kaynakları kullansa tek başına yetmiyor." dedi.

Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taşdan ise su kaynaklarının yüzde 20-30'unu kullanabildiklerini ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde rekabetle, gelişmeyle su ile olacak. Bizi ilgilendiren kısmı ise şu, hepiniz öğretmen adayısınız, bu kıt kaynağı dikkatli kullanmazsak, arkadaşlar yiyeceğimiz, kolamız, ayranımız olabilir ama su yoksa hiçbir anlamı yok." dedi.

Su Elçileri'nden Guldem Perk de etkinlikle suya gereken değerin verilmesini amaçladıklarını anlattı.

Etkinliğe katılan öğrencilere suyun önemini anlatan notlar dağıtıldı.