Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'daki başıboş atlar, belediye ekiplerince toplandı
Son Dakika Güncel Haber

Karşıyaka'daki başıboş atlar, belediye ekiplerince toplandı

35 dakika önce

Karşıyaka Belediyesi, sahipleri tarafından sokağa salınan beş atı, Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına teslim etti.

Karşıyaka'daki başıboş atlar, belediye ekiplerince toplandı, System.String[]

Karşıyaka Belediyesi, sahipleri tarafından sokağa salınan beş atı, Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına teslim etti.

Karşıyaka Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nergiz Mahallesinde başıboş halde gezen 5 at özel nakil aracı ile Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına teslim edildi.

Atların, ilgili yasa gereği cezai işlem uygulandıktan sonra sahipleri tarafından geri alınabileceği belirtildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da çevre sakinlerinden bu konuda zaman zaman şikayet aldıklarını belirterek, "Valilik tarafından oluşturulan İl Hayvanları Koruma Kurulu kararınca şehir içindeki başıboş çiftlik hayvanlarını alıp Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim ediyoruz. Sorunun çözümü için yasal olarak yapabileceğimiz tek şey bu. Nergiz, Dedebaşı, Demirköprü ve Goncalar gibi mahallelerimizde sıkça görülen bu tablonun tekrar etmemesi ve caydırıcı hale gelmesi için operasyonlarımızı yoğun şekilde sürdüreceğiz. Atların kent içine salınmaması için sahiplerine de çağrı yapıyor, duyarlı davranmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşıyaka, Bornova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi
İşten çıkarılan İBB Medya AŞ çalışanlarından açıklama geldi Türk Eczacıları Birliği'nden Rekabet Kurumu'nun soruşturma kararına ilişkin açıklama Esad'ın taciz ateşi sonrası Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile temastayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:35:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'daki başıboş atlar, belediye ekiplerince toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]