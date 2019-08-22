Karşıyaka'daki başıboş atlar, belediye ekiplerince toplandı

Karşıyaka Belediyesi, sahipleri tarafından sokağa salınan beş atı, Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına teslim etti.

Karşıyaka Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nergiz Mahallesinde başıboş halde gezen 5 at özel nakil aracı ile Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına teslim edildi.

Atların, ilgili yasa gereği cezai işlem uygulandıktan sonra sahipleri tarafından geri alınabileceği belirtildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da çevre sakinlerinden bu konuda zaman zaman şikayet aldıklarını belirterek, "Valilik tarafından oluşturulan İl Hayvanları Koruma Kurulu kararınca şehir içindeki başıboş çiftlik hayvanlarını alıp Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim ediyoruz. Sorunun çözümü için yasal olarak yapabileceğimiz tek şey bu. Nergiz, Dedebaşı, Demirköprü ve Goncalar gibi mahallelerimizde sıkça görülen bu tablonun tekrar etmemesi ve caydırıcı hale gelmesi için operasyonlarımızı yoğun şekilde sürdüreceğiz. Atların kent içine salınmaması için sahiplerine de çağrı yapıyor, duyarlı davranmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.