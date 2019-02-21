Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'nın Kozu Taraftarı

Karşıyaka'nın Kozu Taraftarı

6 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarıda oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 6 puan toplayan Karşıyaka, pazar günü lider Kırşehir Belediyespor'u ağırlayacağı 90 dakikada taraftarına güveniyor.

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarıda oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 6 puan toplayan Karşıyaka, pazar günü lider Kırşehir Belediyespor'u ağırlayacağı 90 dakikada taraftarına güveniyor. Grupta Play-Off hattının 7 puan gerisinde, düşme hattının 5 puan üzerinde yer alan Karşıyaka, kazanıp üst gruba yaklaşmayı istiyor. Kaf-Kaf, alt sıralarla da bağını tamamen koparmak için lider Kırşehir'le oynayacağı mücadeleyi hedef maç olarak belirledi.

Teknik direktör Mesut Toros, "Zirve yarışı içinde olan ekiplerle üst üste karşılaşıyoruz. Ancak rakiplerimizin konumu hiç önemli değil. Bizim Karşıyaka olarak sahada ne yapacağımız önemli. Gerçek kimliğimizi sahaya yansıttığımız zaman yenemeyeceğimiz rakip yok" dedi.

Taraftarların tribünden verdiği desteğin çok önemli olduğunu belirten Toros, "Onların takıma verdiği pozitif enerji genç oyuncularımızın performansını daha da arttırıyor. Bize verecekleri güç ve enerjiyle lideri yenmek için savaşacağız" şeklinde konuştu. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:38 Kaynak: DHA

Spor
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