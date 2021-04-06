Kartal'da bir avukat bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
06.04.2021 15:47
Kartal'da bir avukat bürosuna silahlı saldırı düzenlendi.
Kartal'da bir avukat bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. - İSTANBUL
Saldırı, Güncel, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Kartal'da bir avukat bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. - Son Dakika
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