KARTAL'DA KARI KOCA KAVGASINA AİLELER KARIŞINCA SİLAHLAR PATLADI: 2 YARALI - Son Dakika

KARTAL'DA KARI KOCA KAVGASINA AİLELER KARIŞINCA SİLAHLAR PATLADI: 2 YARALI

21.11.2020 02:53
KARTAL'DA KARI KOCA KAVGASINA AİLELER KARIŞINCA SİLAHLAR PATLADI: 2 YARALI, System.String[]

KARTAL'DA KARI KOCA KAVGASINA AİLELER KARIŞINCA SİLAHLAR PATLADI: 2 YARALI KARTAL'da karı koca arasında çıkan tartışmaya aileler karışınca kavga kısa sürede büyüdü.

KARTAL'DA KARI KOCA KAVGASINA AİLELER KARIŞINCA SİLAHLAR PATLADI: 2 YARALI
KARTAL'da karı koca arasında çıkan tartışmaya aileler karışınca kavga kısa sürede büyüdü. Silah ve bıçakların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, gece saat 23.30 sıralarında Yunus Mahallesi Altay sokaktaki bir evde yaşandı. İddiaya göre, aynı zamanda kuzen olan karı koca arasında başlayan tartışmaya her iki tarafın aileleri katıldı. Kısa sürede büyüyen kavgada silahlar ve bıçaklar çekildi. Kavga sırasında Mehmet E., tabanca ile Selahattin E. ve A.Hamit E.'yi yaraladı. Daha sonra oğlu Mehmet Emin E. ile kardeşinin Yunus Mahallesi Şirince sokaktaki evinin önüne geldi. Burada toplanan kadınlara doğru rastgele ateş eden Mehmet E. ile oğlu Mehmet Emin E., geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.
TABANCA VE BIÇAK BULUNDU
Öte yandan, polis ekipleri de olay yerlerinde güvenlik önlemi aldı. Silahlı kavganın meydana geldiği iki adreste inceleme yapan polis ekipleri, parçalara ayrılmış halde bahçeye atıldığı görülen bir tabanca ve bir bıçak buldu. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan kişileri yakalamak için çalışmak başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- İstanbul
KARTAL'DA KARI KOCA KAVGASINA AİLELER KARIŞINCA SİLAHLAR PATLADI: 2 YARALI
KARTAL'DA KARI KOCA KAVGASINA AİLELER KARIŞINCA SİLAHLAR PATLADI: 2 YARALI
KARTAL'DA KARI KOCA KAVGASINA AİLELER KARIŞINCA SİLAHLAR PATLADI: 2 YARALI
KARTAL'DA KARI KOCA KAVGASINA AİLELER KARIŞINCA SİLAHLAR PATLADI: 2 YARALI
KARTAL'DA KARI KOCA KAVGASINA AİLELER KARIŞINCA SİLAHLAR PATLADI: 2 YARALI
KARTAL'DA KARI KOCA KAVGASINA AİLELER KARIŞINCA SİLAHLAR PATLADI: 2 YARALI
KARTAL'DA KARI KOCA KAVGASINA AİLELER KARIŞINCA SİLAHLAR PATLADI: 2 YARALI
KARTAL'DA KARI KOCA KAVGASINA AİLELER KARIŞINCA SİLAHLAR PATLADI: 2 YARALI
KARTAL'DA KARI KOCA KAVGASINA AİLELER KARIŞINCA SİLAHLAR PATLADI: 2 YARALI
KARTAL'DA KARI KOCA KAVGASINA AİLELER KARIŞINCA SİLAHLAR PATLADI: 2 YARALI

Altay, Polis, Silah, kavga, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'DA KARI KOCA KAVGASINA AİLELER KARIŞINCA SİLAHLAR PATLADI: 2 YARALI - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: KARTAL'DA KARI KOCA KAVGASINA AİLELER KARIŞINCA SİLAHLAR PATLADI: 2 YARALI - Son Dakika
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