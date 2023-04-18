Kartal'da park halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kartal'da park halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

18.04.2023 10:02

İstanbul'un Kartal ilçesinde, dün gece saatlerinde park halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kartal Yakacık Mahallesi'nde yol kenarında park halinde olan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobile, kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Kartal'da park halindeki araca silahlı saldırı! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KURŞUNLARDAN BİRİ TATLICI DA OTURAN KADINA İSABET ETTİ

İddiaya göre şüpheli olay yerinden kaçarken, şüphelinin kullandığı silahlardan çıkan kurşunlar, otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişiye isabet etti. Otomobildeki bir kişi ise yara almadan kurtuldu. Ayrıca kurşunlardan biri olay yerinin yakınındaki tatlı dükkanında oturan bir kadına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kartal'da park halindeki araca silahlı saldırı! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

HASTANEYE KALDIRILAN YARALI DA KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan otomobilde yaralanan bir kişinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da park halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da park halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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