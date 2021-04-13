Kartal'da sahte alkolden ölüme sebebiyet veren biri tutuklu 3 sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Kartal'da sahte alkolden ölüme sebebiyet veren biri tutuklu 3 sanık hakim karşısına çıktı

13.04.2021 17:01
Kartal'da sahte alkolden ölüme sebebiyet veren biri tutuklu 3 sanık hakim karşısına çıktı, System.String[]

Kartal'da sahte içkiden avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun ölümüne neden oldukları gerekçesiyle biri tutuklu 3 sanığın, "olası kastla kasten öldürme" suçundan yirmibeşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Kartal'da sahte içkiden avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun ölümüne neden oldukları gerekçesiyle biri tutuklu 3 sanığın, "olası kastla kasten öldürme" suçundan yirmibeşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, biri tutuklu 3 sanık katıldı. Duruşmada, ölen avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun eşi Derya Şahinoğlu ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Güngör Güler, üzerine atılı olan suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Ben 18 yıllık esnafım. Benim etil alkol satma ruhsatım da vardır ve bu maddelerden iş yerimde de bulunmaktadır. Alkol bazlı temizleyicileri iş yerimde dezenfektan olarak satmak amacıyla yaklaşık 280-300 litre arasında Anıl Orkun İlkan'dan fatura karşılığında aldım. Bunu iş yerimde temizlik reyonunda teşhir ederek 20 adedini sattım. Ürün çok kötü koktuğu için kalan kısmını Anıl Orkun İlkan'a iade ettim. Suçsuzum, beraatimi talep ederim." dedi.

Söz konusu ürünü, etil alkol olarak alması konusunda kimseyi yönlendirmediğini iddia eden sanık Güler, sattığı ürünün üzerinde alkol bazlı yüzey temizleyici yazdığını savundu.

Tutuksuz sanık Yavuz Özcan da, sanık Güngör Güler'in yanında sürekli çalışan olmadığını, sanığın başka bir yerde ya da rahatsız olduğu zaman onun talebine binaen iş yerine geldiğini, bu süre zarfında kimseye bandrolsüz ürün ya da kaçak içki satmadığını ileri sürdü.

Diğer tutuksuz sanık Anıl Orkun İlkan da,"Söz konusu ürünleri Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı üretim yapan bir firmadan fatura karşılığı alıp yine huzurda bulunan sanık Güngör'e fatura karşılığı sattım. Bu ürünleri satarken de söz konu ürünlerin dezenfektan olduğunu söyledim. Kendileri de kolluk, savcılık ve sorgu da alınan savunmalarında bu hususu beyan ettiler. Beraatımı isterim." şeklinde konuştu.

Müşteki Derya Şahinoğlu ise, ölen eşinin yaklaşık 2 yıldır Güngör Güler'in iş yerinden alışveriş yaptığını belirterek, "İlk başlarda yapılmış bir şekilde söz konusu ürünü getirip evde içiyordu. Nasıl yapılacağını bilmiyordu. Sonra Güngör Güler'in tarifi ile bu ürünleri evde kendisi yapmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Sahte içki nedeniyle 2 kişinin gözünde görme kaybı oluşmuş

Duruşmada, tanık olarak dinlenen Dursun Cemal Şahin, 5-6 ay önce etil alkol almak için Güngör Güler'in iş yerine gittiğini, "Normalde oradan cam şişede alkol alıyordum. Ancak o günkü kişi bana başka bir ürün önerdi. Ben de onun söylediği ürünü alarak kullandım. Sonra görme yetisini kaybettim." diye konuştu.

Diğer tanık Rahmi Kaya da, sanık Güler'in iş yerinden arkadaşları aldıkları ürünlerle içki yaptıklarını, kullandığı içki nedeniyle ameliyat olduğunu ve bir gözünde görme kaybı oluştuğunu söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Güngör Güler'in bu halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan Güngör Güler'in Kartal'da faaliyet gösteren bir tekel bayisini işlettiği, sanık Yavuz Özcan'ın ise burada satış elemanı olarak çalıştığı belirtildi.

Bu iş yerinde kendi içkisini yapmak isteyen müşteriler için etil alkol ile birlikte çeşitli içki kitlerinin de satıldığı belirtilen iddianamede, sanık Güngör Güler'in, diğer sanık Anıl Orkun İyikan'dan temin ettiği ve üzerinde bir litrelik plastik şişelerde toplam 300 litre alkol bazlı yüzey temizleyicisini iş yerinin rafında etil alkol olarak satışa sunduğu kaydedildi.

İddianamede, tekel bayisinde kendi alkolünü yapmak amacıyla malzeme almak için sürekli müşteri olarak gelen kişilere alkol kitleri ile birlikte etil alkol yerine, bu bir litrelik plastik şişedeki ürünün satıldığı bilgisi verildi.

Hayatını kaybeden avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun 9 Ekim 2020'de bu tekel bayisinden aldığı malzemeler ile evinde kendi içkisini yaptığı belirtilen iddianamede, Şahinoğlu'nun bu içkiden içtikten sonra rahatsızlandığı, evde durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

İddianamede, otopsi raporuna göre Şahinoğlu'nun ölümünün metil alkol (metenol) zehirlenmesi sonucunda meydana geldiğinin bildirildiği açıklandı.

Sanıklar Güngör Güler, Yavuz Özcan ve Anıl Orkun İyikan'ın insan sağlığı için tehlikeli olan dezenfektan ürününü etil alkol adı altında içki yapımında kullanılmak üzere alan kişilerin ölebileceğini öngörmüş olmalarına rağmen sattıkları vurgulanan iddianamede, "olası kastla kasten öldürme" suçundan 20'şer 25'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Yavuz Özcan, Kaçak İçki, Teşhir, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal'da sahte alkolden ölüme sebebiyet veren biri tutuklu 3 sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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