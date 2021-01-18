Kartepe'de kaybolan doktor 5 gündür aranıyor - Son Dakika

Kartepe'de kaybolan doktor 5 gündür aranıyor

18.01.2021 11:37
Kartepe'de kaybolan doktor 5 gündür aranıyor, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 13 Aralık'ta evinden aracıyla ayrıldıktan sonra haber alınamayan doktoru arama çalışmaları beşinci gününe girdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 13 Aralık'ta evinden aracıyla ayrıldıktan sonra haber alınamayan doktoru arama çalışmaları beşinci gününe girdi.

Dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, bu sabah İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Mobil Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantının ardından yeniden başladı.

Sahaya dağılan ekipler, arama çalışmalarını Pazarçayırı mevkisinde yoğunlaştırdı.

Bölgenin sarp ve engebeli olması nedeniyle ekipler ulaşamadıkları alanları dronla havadan tarıyor.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Uğur Tolun (51) için Kocaeli Valiliği AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma, JAK, emniyet, Kocaeli İtfaiyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe zabıta, Türk Kızılay, UMKE, AKUT, İHH, AFGD, Kross Motorcular, Türkiye İzcilik Federasyonu Kocaeli ve ANDA'dan arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Arazi şartlarının güçlüğü ve mevsim şartlarının zorluğuna rağmen çalışmalar 100'ün üzerinde personelle devam ediyor.

"Şu ana kadar herhangi bir ipucuna rastlanmadı"

AKUT Kocaeli ekip lideri Abdurrahman Eke, AA muhabirine, beşinci gününe giren arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlayamadıklarını söyledi.

Arama çalışmalarının bugün Pazarçayırı mevkisinde yoğunlaştırıldığını aktaran Eke, "Vatandaşlardan gelen tüm bilgileri değerlendirip arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Dün hava çok kötüydü, yukarıda tipi vardı. Bu nedenle dün çalışmalara biraz erken ara vermek zorunda kaldık. Bugün havanın düzelmesiyle sabah 09.00 itibarıyla arkadaşlarımız 109 kişiden oluşan 15 ekip ve 45 araçla arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Başiskele ilçesindeki özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Uğur Tolun, 13 Ocak'ta aracıyla Kartepe'ye gitmişti. Tolun'un en son Maşukiye'de görüldüğü ve bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Arama Kurtarma, Başiskele, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartepe'de kaybolan doktor 5 gündür aranıyor - Son Dakika


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