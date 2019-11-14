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Kartepe'de su baskınlarına kalıcı çözüm

7 saat önce

Maşukiye İçmeler Caddesi'nde sel baskınlarına önlem olarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kartepe'de su baskınlarına kalıcı çözüm, System.String[]

Maşukiye İçmeler Caddesi'nde sel baskınlarına önlem olarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Derbent-Maşukiye İçmeler Caddesi ile İstasyon Mahallesi Manolya Sokak'ta yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Son yıllarda mevsim normallerinin üzerinde düşen yağmur sonrasında yaşanan sel felaketi riskleri önemli sorunlara yol açıyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU ekipleri ve Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Derbent-Maşukiye İçmeler Caddesi ve İstasyon Mahallesi Manolya Sokak'ta kanal ıslahı, yağmur suyu altyapı ve kanalizasyon çalışmaları tamamlandı. Belediye ekipleri tamamlanan alt yapı çalışmaları sonrasında üst yapı düzenlemelerine başladı.


Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, yapılan çalışmalar ve gelinen son nokta hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban'dan bilgi aldı. Belediye Başkanı Kocaman'a Kartepe A.Ş. Genel Müdürü Zafer Arat, Derbent Mahallesi Muhtarı Erdal Baş'da eşlik etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kocaman, "Mevsim normallerinin üzerinde yağış Kartepe'ye düştüğü zaman yer yer sel baskınları yaşanıyordu. Sel baskınlarının etkili olduğu yerlerde gereken alt yapı çalışmalarını tamamlayarak üst yapı çalışmalarına başladık. Hemşehrilerimizin daha konforlu ve güvenli bir yerde yaşamaları için gerekeni ivedilikle yapmaya devam ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Maşukiye, İçmeler, Kartepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:31 Kaynak: İHA
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