Kaş Ahatlı'da 5 kilometrelik yol çalışması - Son Dakika

Kaş Ahatlı'da 5 kilometrelik yol çalışması

Kaş Belediyesi Ahatlı Mahallesi'nde alt yapı ve 5 kilometre stabilize yol çalışması yaptı.

Kaş Belediyesi Ahatlı Mahallesi'nde alt yapı ve 5 kilometre stabilize yol çalışması yaptı. Kaş Belediyesi, kırsal mahalleleri güvenli yollarla buluşturmaya devam ediyor. Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ahatlı Mahallesi'nde alt yapı ve 5 kilometrelik stabilize yol çalışması gerçekleştirdi. Konuya ilişkin konuşan mahalle sakini Hüseyin Arıkan, ekiplerin ana ve ara yollarda çalışma yaptığını ifade etti.Ekiplerin mahalledeki mezarlıkla ilgili taşlama çalışmasında da yardımcı olduğunu belirten Arıkan, "Kaş Belediyesinin verdiği hizmetten memnunuz" dedi. - ANTALYA

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