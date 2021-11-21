Kaş'ın ormanları güz renklerine büründü - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte ağaçlar görsel şölen sunuyor.
İlçenin merkez yaylası Gömbe, sonbahar mevsimiyle ayrı bir güzelliğe büründü.
Bölgede yaygın görülen kızılçam, ardıç ve sedir ağaçları sonbaharın gelişiyle yapraklarının sarı ve yeşil tonlarını doğaya yansıtarak renk cümbüşü oluşturuyor.
Her mevsim fotoğraf karelerini süsleyen yayla, özellikle sonbaharda doğa ve fotoğraf tutkunlarının tercihleri arasında yer alıyor.
Kaynak: AA
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