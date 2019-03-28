Son Dakika Haberleri: Kaş'ta 55. Kütüphane Haftası Kutlandı

Kaş'ta 55. Kütüphane Haftası Kutlandı

1 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla 'sürdürülebilir kalkınmada kütüphanelerin rolü' temalı program düzenlendi.

Kaş'ta 55. Kütüphane Haftası Kutlandı, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla 'sürdürülebilir kalkınmada kütüphanelerin rolü' temalı program düzenlendi.

Kaş Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesindeki etkinliğe Kaymakam Ulaş Akhan, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Arif Göktaş, Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, İlçeHalk Kütüphanesi Müdürü Ömer Özen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, okul öğrencisi günün anlamına ilişkin yaptığı konuşmada, kitap ve kitap okumanın önemini vurguladı.

Öğrencilerin şiir okuduğu program, 55. Kütüphane Haftası kapsamında İlçe Halk Kütüphanesinden en çok kitap alıp okuyan ilk üç kişiye hediyeler verilmesi ve kitap okuma etkinliğiyle sona erdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:42 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Antalya, Kütüphane Haftası, Güncel
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