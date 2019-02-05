Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Şiddetli Rüzgar Seralara Zarar Verdi

Kaş'ta Şiddetli Rüzgar Seralara Zarar Verdi

1 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bazı seralara zarar verdi.

Kaş'ta Şiddetli Rüzgar Seralara Zarar Verdi, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bazı seralara zarar verdi. Kaş'ta öğleden sonra şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. Kaş'ın Sarıbelen Mahallesi'nde etkili rüzgar nedeniyle yaklaşık 10 dönüm sera zarar gördü. Rüzgar, seraların plastik örtülerinin yırtılmasına neden oldu. Sarıbelen Mahallesi'ndeki üreticilerden Mevlüt Küçükkaya, kuvvetli rüzgarın etkili olduğunu ancak rüzgarın etkisini yitirmesiyle hasar gören seralarını kendi imkanlarıyla onarmaya çalışacaklarını belirtti.

ANTALYA'DA OKULLARA FIRTINA TATİLİ Antalya Valiliği, Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde yarın okulların fırtına nedeniyle tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzün uyarısı gereği 5 ilçemizde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) fırtına hızının100 Km/sa geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirildiğinden, valiliğimizce 6 Şubat 2019 çarşamba günü tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

(Talip Demirci/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:51 Kaynak: İHA

Kumluca, Kemer, Antalya, Güncel
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