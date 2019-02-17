Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Takla Atan Otomobilin Motoru Fırladı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaş'ta Takla Atan Otomobilin Motoru Fırladı: 1 Ölü, 2 Yaralı

41 dakika önce

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanmasıyla motoru fırladı.

Kaş'ta Takla Atan Otomobilin Motoru Fırladı: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanmasıyla motoru fırladı. Kazada sürücü Ersin Bulut (35) yaşamını yitirdi, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi ile Ova Mahallesi arasındaki Gemicik mevkiinde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Ersin Bulut yönetimindeki 35 HA 6174 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Motoru yerinden fırlayan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Bulut ile araçta bulunan Barış Taşkıran ve Ramazan Tanç ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılardan ikisi Kaş Devlet Hastanesi'ne, Ramazan Tanç ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Ersin Bulut tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken,  Barış Taşkıran ise  Antalya'ya sevk edildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:15 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Antalya, 3. Sayfa
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