Kaş yapayım derken göz çıkardı: Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu

Ankara'da Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde suya yüzde 3 bin 24 oranında zam yapıldı. Tartışma programına konu olan zamlar, stüdyoda ilginç anlar yaşanmasına neden oldu. Gazetesi Sinan Burhan'ın, Yavaş'ın suya yüzde 4 bin zam yaptığını söylemesi üzerine araya giren gazeteci İsmail Dükel, "Yüzde 4 bin değil, yüzde 3 bin zam yaptı" dedi. Burhan'ın bu düzeltmeyi kabul ettiğini söylemesiyle stüdyoda kahkahalar yükseldi.

"YÜZDE 4 BİN DEĞİL, YÜZDE 3 BİN"

TV100'de yayımlanan Eşit Ağırlık programında gazeteci İsmail Dükel ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan arasında Ankara'daki su zammı üzerine geçen diyalog dikkat çekti.

Programda Ankara'daki su fiyatlarına değinen Sinan Burhan, Mansur Yavaş'ın görev döneminde suya yüzde 4 bin zam yapıldığını söyledi.

Burhan'ı düzelten İsmail Dükel, "Yüzde 4 bin değil, yüzde 3 bin zam yaptı" dedi. Dükel'in sözleri, stüdyodakilerin şaşkınlıkla karşılık vermesine neden oldu.

KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARDI

Dükel'in düzeltmesine "O zaman düzeltelim, yüzde 4 bin değil yüzde 3 bin zam yapmış" yanıtını veren Burhan'ın sözleri stüdyoda kahkahaya yol açtı.

Dükel'in yüzde 3 binlik bir zammı savunur duruma düşmesi ise tepki çekti.

TARTIŞMANIN GEÇMİŞİ: HAZİRAN 2025'TEKİ YÜZDE 169 ZAM

Ankara'daki su zammı tartışması Haziran 2025'e dayanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün önerisiyle hazırlanan yeni su tarifesini 14 Haziran 2025'te kabul etti. Bu kararla konutlarda suyun metreküp fiyatı 58,06 liradan 156,19 liraya çıktı ve yüzde 169 oranında zam yapılmış oldu.

AK PARTİ: 6 YILDA YÜZDE 3024 ARTIŞ

AK Partili milletvekilleri, 2019'da yaklaşık 5 lira olan metreküp fiyatının Yavaş döneminde toplam yüzde 3 bin 24 arttığını ileri sürdü. AK Parti Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Sosyal adalet, yüzde 3024'lük zamda boğuldu" diyerek zammı eleştirdi. Milletvekili Zehranur Aydemir de "Bu sosyal değil, sömürge belediyeciliğidir" ifadesini kullandı. Programda geçen "yüzde 3 bin" rakamı da bu hesaplamaya dayanıyor.

MAHKEME ZAM KARARINI İPTAL ETTİ

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, 13 Nisan 2026'da Ankara İdare Mahkemesi'nin 14 Haziran 2025 tarihli tarife kararını iptal ettiğini açıkladı. Gökçek'in aktardığına göre davada hazırlanan ilk bilirkişi raporu, konut ve iş yerlerinde yüzde 93 zam yapıldığını tespit etti. İkinci rapor ise 11 abone grubuna yüzde 31 zam yapıldığını ortaya koydu. Gökçek, belediyenin mahkemede "yüzde 6,5 karla su satıyoruz" savunması yaptığını da öne sürdü.

ABB: DOLAR BAZINDA SU DAHA UCUZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ise Gökçek'in açıklamalarının "gerçeği yansıtmadığını" savundu. ABB'nin açıklamasına göre, iptal kararı nedeniyle indirimli tarifeden yararlanan 1 milyon 128 bin abonenin ödediği ücret yaklaşık 46 liradan 51 liraya çıkacak. Bu artış Ankara'daki abonelerin yüzde 66'sını etkileyecek. Belediye, 2014-2017 döneminde metreküp başına 1,7-1,8 dolar olan su fiyatının bugün yaklaşık 1,02 dolar seviyesinde olduğunu öne sürdü. Belediye açıklamasında "Bu yapılan, Ankaralının değil; villasında havuz dolduranların hakkını savunmaktır" ifadelerine yer verdi.