Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

7 saat önce

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda uygulanan ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları, System.String[]

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda uygulanan ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.


İdman, kuvvet istasyonlarından oluşan parkurda yapılan çalışmalarla tamamlandı.


Kasımpaşa, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:33 
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