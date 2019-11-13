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Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
7 saat önce
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda uygulanan ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda uygulanan ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.
İdman, kuvvet istasyonlarından oluşan parkurda yapılan çalışmalarla tamamlandı.
Kasımpaşa, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:33
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