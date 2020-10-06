Kasımpaşa, David Pavelka'ya teşekkür etti
Kasımpaşa, Sparta Prag forması giyecek eski futbolcusu David Pavelka'ya teşekkür etti.
Kasımpaşa, Sparta Prag forması giyecek eski futbolcusu David Pavelka'ya teşekkür etti.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdiği emekler ve gösterdiği özveri için oyuncumuz David Pavelka'ya teşekkürlerimizi sunuyor, yeni takımı Sparta Prag'ta başarılar diliyoruz." denildi.
Son Dakika Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu, altın ve ABD borsası çakıldı Yunanistan, Kapalı Maraş konusunda tarafını seçti: Rum Kesimi Yönetimi'ne destek vereceğiz MetroPOLL anketinde büyük sürpriz! Ekonomi sorusunda Mansur Yavaş, Erdoğan'ın ardından ikinci oldu Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu Beyin ameliyatı olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, son halini paylaştı Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi