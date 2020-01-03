Kasımpaşa için şok iddia! 11 futbolcu... - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa için şok iddia! 11 futbolcu... - Son Dakika Spor

Kasımpaşa için şok iddia! 11 futbolcu...

6 saat önce

Son haftaların en formsuz takımı Kasımpaşa'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kasımpaşa için şok iddia! 11 futbolcu..., System.String[]

Son haftaların en formsuz takımı Kasımpaşa'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fanatik'in haberine göre Başkan Turgay Ciner eşine benzerine az rastlanır bir karar aldı. Ciner, takımın büyük kısmıyla yollarını ayırma kararı aldı.


Takım kaptanı Veysel, Popov, Khalili, Yusuf Erdoğan, Ben Youssef, Heintz, İlhan Depe, Özgür Çek, Jose, Veigneau ve kaleci Ramazan'la yolların ayrılmasına karar verildi. Bu oyuncuların kampa götürülmeyeceği ve kendilerine takım bulmaları isteneceği öğrenildi.


Quaresma ve Aytaç'la devam


Yönetimin gönderilecek oyuncuların yerine ise maliyeti çok daha düşük transferlere yaparak yoluna devam edeceği ve bu konuda hazırlığını da tamamladığı ifade edildi. Takımın diğer önemli isimleri Quaresma ve Aytaç Kara ile ise yola devam ediliyor.

Turgay Ciner, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:01 
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