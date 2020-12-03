KASKİ'den su sayaçlarının don olayına karşı korunması uyarısı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanan sayaç donmalarına karşı vatandaşları uyardı.

KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, yazılı açıklamasında, hava sıcaklıklarındaki düşüş nedeniyle abonelerin sayaçlarını ve su tesisatlarını iyi korumaları gerektiğini belirtti.

Kışın kullanılmayan evlerdeki su sayacı ve borularının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması uyarısında bulunan Özdemir, şunları kaydetti:

"Havaların soğumaya başladığı bugünlerde açıkta olan su sayaçları ve iç tesisatta yer alan ana kolon boruları soğuğa karşı yalıtımlı olmadığından suyun kullanılmadığı zamanlarda donuyor. Kışın kullanılmayan evlerdeki su sayacı ve boruların ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması gerekir. Sayacın etrafının talaş veya benzeri maddelerle koruma altına alınarak olası bir problemin önüne geçilebilir. Donma halinde sayaca, sıcak su dökülmesi ve ateş tutularak açılmaya çalışılması, su elemanlarının patlamasına ve hasarın daha da artmasına sebebiyet vermekte."