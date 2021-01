Kastamonu Belediyesi'nden pandemide 3 bin haneye temizlik hizmeti - Son Dakika

Kastamonu Belediyesi'nden pandemide 3 bin haneye temizlik hizmeti

Kastamonu Belediyesi, pandemide her gün 300 ihtiyaç sahibi aileye gıda desteği veriyor

KASTAMONU - Kastamonu Belediyesi, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, her ay 300 haneye temizlik veriyor. 10 aylık pandemi süresince 3 bin hanenin temel ihtiyaçları ile temizlik ihtiyaçlarını karşılayan belediye, ayrıca 300 aileye gıda yardımı da yapıyor.

Yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlara evlerinde her türlü hizmeti sunan Kastamonu Belediyesi Yaşlı Bakım Hizmetleri Merkezindeki görevli ekipler, her ay 300 haneye hizmet vermeyi sürdürüyor. Yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşları randevu alarak evlerinde ziyaret eden ekipler, kişisel temizlik ve ev temizliği yaptıktan sonra yemek hizmeti, kuaför hizmeti, banyo hizmeti gibi diğer hizmetleri de veriyor. Kastamonu Belediyesi Yaşlı Bakım Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde birinci dereceden bakıma muhtaç kişilerin önce tespiti yapılıyor. Ekipler öncelikler doğrultusunda günlük, haftalık ve 15 günlük periyotlar ile ihtiyaç sahibi ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyacını karşılıyor. Aynı zamanda evlere giden ekipler, dezenfekte işlemi de gerçekleştiriyor.

"Stoklarımızı tamamlamıştık"

Yaşlı bakım hizmetlerinin belediyenin önemli birimleri arasında yer aldığını söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, özellikle pandemi süresince evlerinden çıkamayan vatandaşlar için ayrı bir hassasiyet gösterdiklerini kaydetti. Vidinlioğlu, "Kastamonu Belediyesi olarak, pandemi ile mücadele noktasında Türkiye'de ilk mücadeleye başlayan belediyelerden bir tanesiyiz. 26 Şubat 2020 tarihi itibariyle pandemi ile mücadeleye başladık. Otogardan camilere, okullardan başlayarak hemen hemen şehrin her noktasını dezenfekte ettik. Tabii ki bu ciddi bir maliyeti de beraberinde getirdi. Bizler çok öncesinden hazırlığımızı yapmıştık, stoklarımızı tamamlamıştık. Sürecin nereye evirileceğini öngördüğümüz için ama bunlardan daha da önemli olan nokta pandemi sürecindeki asıl problemimiz ekonomik, psikolojik ve sosyal problemlerdir. 153 Hilal Masa vasıtasıyla ailelere erzaklarını ve ihtiyaçlarını ulaştırma noktasında ekiplerimiz görevlendirildi. Bu noktada Türkiye'de herhalde ilk 3 belediyelerden bir tanesiyiz" diye konuştu.

"Her gün 300 ihtiyaç sahibi aileye yemek yardımında bulunuyoruz"

Ramazan ayında 12 bin paket erzak dağıtımı yaptıklarını belirten Başkan Vidinlioğlu, her ay yaklaşık 300 aileye de erzak yardımı yaptıklarını söyledi. Vidinlioğlu, "Bakıma muhtaç olan insanlarımıza bir nebze faydamız olması adına yine yaşlı bakım hizmetlerimize farklı bir fonksiyonu da ilave ettik. Bu kapsamda evlerinde sadece temizliklerini yapmak değil, bulaşıklarını yıkamak ve yemeklerini dahi yapmaya kadar bu hizmetlerimizi evlere kadar götürdük. Bu dönem itibariyle ilave yaptığımız diğer bir çalışmamız da var. İnşallah şehrimizin 3 ayrı noktasında aşevi projemizi hayata geçirmek istiyoruz. Bunu henüz hayata geçiremedik ama bununla ilgili çalışmalarda son noktaya geldik. Ama biz yine de yemekhanemiz vasıtasıyla 300 tane aileye her gün düzenli bir şekilde yemek servisimizi yapıyoruz. Onların hemen hemen her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.