Kastamonu\'da Deprem Anma Programı

06.02.2026 19:53
Kastamonu'da depremlerde kaybedilenleri anmak için düzenlenen programda dua ve sertifika takdimi yapıldı.

Kastamonu'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Valilik tarafından Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İl Müftüsü Bekir Derin tarafından hayatını kaybedenler için dua edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda ayrıca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile kentsel arama kurtarma ekiplerine sertifika ve arma takdim edildi.

Vali Meftun Dallı, burada yaptığı konuşmada, afetlere hazırlıklı olmanın önemine dikkati çekti.

Arama kurtarma ekiplerinin üstlendiği görevin hayati önem taşıdığını vurgulayan Dallı, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle andıklarını dile getirdi.

Dallı, deprem sürecinde arama kurtarma ekiplerinin insan üstü bir gayretle önemli bir fedakarlık örneği ortaya koyduklarını belirterek, "Bu arkadaşlarımız, olay yerine giderek, bedenleriyle ve canları pahasına mücadele etmeyi göze alıp bu eğitimi aldılar. Bugün sertifikalarını alarak, olası bir afette ilk müdahaleyi yapabilecek ve sonrasında süreci yürütebilecek donanıma sahip oldular. Bu iradeyi ve fedakarlığı gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Suat Tüfekçi ise 6 Şubat depremlerinin Türkiye tarihinde derin izler bıraktığını aktardı.

6 Şubat sabahı sadece şehirlerin değil, hayatların ve umutların da sarsıldığını anlatan Tüfekçi, şunları kaydetti:

"On binlerce vatandaşımızı kaybettik, milyonlarca insanımız doğrudan etkilendi. Depremin hemen ardından 35 bini aşkın arama kurtarma personeli, 140 binden fazla güvenlik personeli bölgeye sevk edildi. 93 ülkeden 11 binden fazla arama kurtarma çalışanı bizlere destek olmak için ülkemize geldi. Toplamda 23 afet grubunda, ulusal düzeyde 650 binden fazla personel gece gündüz görev yaptı. Bugüne kadar gerçekleştirilen 10 konut kura ve anahtar teslim töreni ile 433 bin 667'si konut, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere yaklaşık 455 bin kalıcı bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. Asrın felaketinin ardından devlet ve millet olarak tek yürek olduk."

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş, İl Emniyet Müdürü Tamer Taş ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Kastamonu, Deprem, Güncel, AFAD, Son Dakika

