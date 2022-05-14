KASTAMONU - Görme engelliler tiyatro oyunu sahneledi - Son Dakika

Kastamonu'da görme engellilerin hazırlayıp sahnelediği tiyatro oyunu beğeni topladı.

Kastamonu Görme Engelliler Derneği tarafından oluşturulan "Ekip Moni" tarafından sahneye konulan "Hayata Farklı Bakıyoruz" tiyatro oyunu, Grand Moni Nikah Salonu'nda izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Hayatlarında ilk kez tiyatro oyununda rol alan görme engellilerin performansı, izleyicilerden alkış aldı.

Vali Avni Çakır, oyunun ardından görme engelli oyuncuları tebrik ederek, "Arkadaşlarımız bende müthiş hayranlık uyandırdı. Arkadaşlarımızla hem etkinlik hem de sokağa çıkmakta zorlanan kardeşlerimize örnek olsun diye bir tiyatro ekibinin kurulması konusunda sohbet ettik. 4 ay gibi sürede böyle güzel bir oyun ortaya çıktı. Harika bir ekip, harika bir çalışma oldu. Kastamonu Valiliği olarak her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu da derneğin 4 yıl önce kurulduğunu belirterek, "4 ay önce tiyatro kursuna başladık. Bir yandan da bu oyuna hazırlandık. Bu etkinlikler farkındalık açısından önemli diye düşünüyorum." dedi.

Görme engelli oyunculardan Necati Korkmazer de Vali Çakır ve Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun desteğiyle çalışmaya başladıklarını dile getirerek, "Derneği kurduğumuzda sudan çıkmış balık gibiydik, önümüzde bir örneğimiz yoktu. Kastamonu'da bir mum yakmak istiyoruz. Bu mumu bizden sonrakilere ulaştırıp onlara meşale yakma fırsatı sunmak istiyoruz." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Öz de engelli oyuncuları kutladı.