Kastamonu'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
35 dakika önce
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı.
Kastamonu
'da iki otomobil çarpıştı. Araçlardan biri şarampolde takla atarken, kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı
üzerinde Mustafa Çağlar
(37) idaresindeki 37 NA 666 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 37 PT 174 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Mustafa Çağlar idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Bahçeye uçmaktan son anda kurtulan otomobildeki Mustafa Çağlar ile Aysel Çağlar (44) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emniyet güçleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:20 Kaynak: İHA
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