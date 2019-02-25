Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kastamonu'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

35 dakika önce

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı.

Kastamonu'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı. Araçlardan biri şarampolde takla atarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Mustafa Çağlar (37) idaresindeki 37 NA 666 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 37 PT 174 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Mustafa Çağlar idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Bahçeye uçmaktan son anda kurtulan otomobildeki Mustafa Çağlar ile Aysel Çağlar (44) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emniyet güçleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:20 Kaynak: İHA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Mustafa Çağlar, Kastamonu, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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